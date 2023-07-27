Рязанцев (?) Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцев (?) Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина (Рязанцева (?)) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Рязанцева (?) (Алёшина) Лидия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева (?) (Алёшина) Лидия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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