Рязанцев (?) Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина (Рязанцева (?)) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Рязанцева (?) (Алёшина) Лидия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно