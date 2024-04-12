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Григорий Иванович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: Степанида Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Дорофей Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1826
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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