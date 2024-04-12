Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1826
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Мать: Степанида Кузьминична
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дорофей Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Смерть
1826