Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Максимова

Анна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Зенов Иван Иванович

Отец ребёнка: Зенов Иван Петрович

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Зенов Петр Иванович

Отец ребёнка: Зенов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Зенов Симеон Иванович

Отец ребёнка: Зенов Иван Петрович

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Зенова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зенов Иван Петрович

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Смерть
После 1824

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