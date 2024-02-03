Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зенов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Зенов Иван Иванович
Отец ребёнка: Зенов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Зенов Петр Иванович
Отец ребёнка: Зенов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Зенов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Зенова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зенов Иван Петрович
Смерть
После 1824