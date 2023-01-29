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Гладышев Андрей Михайлович

Место рождения

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Гладышев Михаил Максимович

Мать: Гладышева Евдокия Петровна

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладышев Николай

Мать ребёнка: Гладышева Ульяна

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладышева Любовь

Мать ребёнка: Гладышева Ульяна

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гладышева Анастасия

Мать ребёнка: Гладышева Ульяна

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гладышев Алексанлр Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Ульяна

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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