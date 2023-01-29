Гладышев Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладышев Николай
Мать ребёнка: Гладышева Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладышева Любовь
Мать ребёнка: Гладышева Ульяна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Гладышева Анастасия
Мать ребёнка: Гладышева Ульяна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гладышев Алексанлр Андреевич
Мать ребёнка: Гладышева Ульяна
Смерть
Неизвестно