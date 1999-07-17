Петров Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.2960
Дата смерти17.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1982
Дочь: Петрова Оксана Евгеньевна
Мать ребёнка: Петрова Светлана Всеволодовна
Рождение ребёнка
13.11.1984
Мать ребёнка: Петрова Светлана Всеволодовна
Рождение ребёнка
14.09.1987
Мать ребёнка: Петрова Светлана Всеволодовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1999
Рождение
27.07.2960
Отец: Петров Владимир