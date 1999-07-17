Петров Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.2960

Дата смерти

17.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1982

Дочь: Петрова Оксана Евгеньевна

Мать ребёнка: Петрова Светлана Всеволодовна

Рождение ребёнка
13.11.1984

Сын: Петров Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Петрова Светлана Всеволодовна

Рождение ребёнка
14.09.1987

Сын: Петров Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Петрова Светлана Всеволодовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Светлана Всеволодовна

Смерть
17.07.1999
Рождение
27.07.2960

Отец: Петров Владимир

Мать: Кайданова Валентина Петровна

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