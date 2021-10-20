Хафизов Нургаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизов Нургаян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.10.2021

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.2021
Похороны
Неизвестно

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