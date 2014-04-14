Бегучева Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1922
Дата смерти14.04.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1922
Отец: Бегучев Павел Петрович
Рождение ребёнка
21.07.1946
Дочь: Семенова Елена Владимировна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.11.1948
Сын: Семенов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Семенов Владимир Павлович
Смерть
14.04.2014