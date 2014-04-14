Бегучева Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегучева Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1922

Дата смерти

14.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1922

Отец: Бегучев Павел Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1946

Дочь: Семенова Елена Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.11.1948

Сын: Семенов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Семенов Владимир Павлович

Смерть
14.04.2014
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