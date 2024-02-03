Морилов Валентин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорилов Валентин Владимирович

Морилов Валентин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.