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Марья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фома Титов

Отец ребёнка: Тит Галактионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Титова

Отец ребёнка: Тит Галактионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьян Титов

Отец ребёнка: Тит Галактионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Галактионович

Смерть
1770

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