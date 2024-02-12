Марья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фома Титов
Отец ребёнка: Тит Галактионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Титова
Отец ребёнка: Тит Галактионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьян Титов
Отец ребёнка: Тит Галактионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Галактионович
Смерть
1770