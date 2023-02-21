Куркова Гликерия Ивановна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1788 ст.
Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
16.04.1791 ст.
Сын: Курков Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1794 ст.
Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
07.04.1797 ст.
Сын: Курков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
09.04.1801 ст.
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
14.05.1804 ст.
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно