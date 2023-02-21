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Куркова Гликерия Ивановна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1788 ст.

Сын: Курков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.04.1791 ст.

Сын: Курков Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1794 ст.

Сын: Курков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1797 ст.

Сын: Курков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.04.1801 ст.

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.05.1804 ст.

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Курков Василий Андреевич

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курков Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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