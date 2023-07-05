Шишкова Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Аксиния Степанова
Отец ребёнка: Шишков Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шишков Степан Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишков Василий Степанович
Отец ребёнка: Шишков Степан Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850