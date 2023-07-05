Шишкова Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова Мария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Аксиния Степанова

Отец ребёнка: Шишков Степан Алексеев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шишков Марк Степанович

Отец ребёнка: Шишков Степан Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Василий Степанович

Отец ребёнка: Шишков Степан Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850
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