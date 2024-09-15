Кружилина (Сысоева) Вера Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысоев Никифор Спиридонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Кружилин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Кружилин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кружилин Михаил Андреевич