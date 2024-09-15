Кружилина (Сысоева) Вера Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кружилина (Сысоева) Вера Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Около 1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев Никифор Спиридонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кружилин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Кружилин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Кружилин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружилин Михаил Андреевич

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