Боровиков Константин Федоров
Место рождения
Дата рождения15.05.1892
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1922
Дочь: Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
21.02.1924
Сын: Боровиков Александр Константинович
Мать ребёнка: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
14.12.1928
Рождение ребёнка
23.06.1934
Смерть
1949