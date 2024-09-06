Боровиков Константин Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровиков Константин Федоров

Боровиков Константин Федоров

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.05.1892

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1848 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1892

Отец: Боровиков Федор Миронов

Мать: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
25.07.1922

Дочь: Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.02.1924

Сын: Боровиков Александр Константинович

Мать ребёнка: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
23.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1949

Мы используем куки для улучшения работы сайта.