Чайка Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Чайка Афанасий Самсонович
Отец ребёнка: Чайка Самсон Федорович
Рождение ребёнка
15.01.1915 ст.
Отец ребёнка: Чайка Самсон Федорович
Рождение ребёнка
С 17.08.1918 по 15.11.1918
Дочь: Силецкая (Чайка) Татьяна (Наталья) Самсоновна
Отец ребёнка: Чайка Самсон Федорович