Чайка Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Евдокия

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Чайка Афанасий Самсонович

Отец ребёнка: Чайка Самсон Федорович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
15.01.1915 ст.

Сын: Чайка Павел Самсонович

Отец ребёнка: Чайка Самсон Федорович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
С 17.08.1918 по 15.11.1918

Дочь: Силецкая (Чайка) Татьяна (Наталья) Самсоновна

Отец ребёнка: Чайка Самсон Федорович

Кидановка, Київська область

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