Ахмедуллина Шамсемахи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмедуллина Шамсемахи

Ахмедуллина Шамсемахи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Мингачев Абдурахман Минхажетдинович

Отец ребёнка: Хайсаров Минхажетдин Хамитович

Абдуллово, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирзова Зиннатбану Минхажетдиновна

Отец ребёнка: Хайсаров Минхажетдин Хамитович

Абдуллово, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайсаров Минхажетдин Хамитович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close