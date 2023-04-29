Ахмедуллина Шамсемахи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1911
Сын: Мингачев Абдурахман Минхажетдинович
Отец ребёнка: Хайсаров Минхажетдин Хамитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирзова Зиннатбану Минхажетдиновна
Отец ребёнка: Хайсаров Минхажетдин Хамитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно