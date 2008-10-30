Синицына (Коновал) Любовь Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Коновал) Любовь Миновна

Место рождения

Орловка, Чернігівська область

Дата рождения

01.03.1937

Дата смерти

30.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937

Отец: Коновал Мина Зосимович

Мать: Коновал Мария

Орловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1963

Сын: Синицын Александр Александрович

Отец ребёнка: Синицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1967

Сын: Синицын Сергей Александрович

Отец ребёнка: Синицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1975

Дочь: Синицына Ирина Александровна

Отец ребёнка: Синицын Александр Иванович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Александр Иванович

Смерть
30.10.2008
Керчь, Керчь, Республика Крым
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