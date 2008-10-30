Синицына (Коновал) Любовь Миновна
Место рождения
Дата рождения01.03.1937
Дата смерти30.10.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937
Отец: Коновал Мина Зосимович
Мать: Коновал Мария
Рождение ребёнка
05.12.1963
Сын: Синицын Александр Александрович
Отец ребёнка: Синицын Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1967
Сын: Синицын Сергей Александрович
Отец ребёнка: Синицын Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1975
Дочь: Синицына Ирина Александровна
Отец ребёнка: Синицын Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.2008