Савин Яков Поликарпович
мужской, родился Около 1867, Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер После 1917, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
ОтецСавин Поликарп ЛеонтьевичОколо 1849 г.р.
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Отец: Савин Поликарп Леонтьевич
Мать: не указана
Дочь: (Савина) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна
Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна
Дочь: (Савина) Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна
Сын: Савин Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна
Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна
Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна
Дочь: (Савина) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна
Дочь: (Савина) Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна