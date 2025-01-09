Савин Яков Поликарпович Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Савин Яков Поликарпович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1867, Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер После 1917, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Отец
Савин Поликарп ЛеонтьевичОколо 1849 г.р.
Супруги
Савина (Маркина) Матрена АдриановнаОколо 1872 г.р.
Дети
(Савина) Анна Яковлевна07.12.1894 ст. г.р.
Савин Степан ЯковлевичОколо 1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Савин Поликарп Леонтьевич

Мать: не указана

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Бракосочетание
23.01.1894 ст.

Жена: Савина (Маркина) Матрена Адриановна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Первый брак для Якова и Матроны. | ГААК | Фонд 144, Опись 5, Дело 617

Рождение ребёнка
07.12.1894 ст.

Дочь: (Савина) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 5, Дело 617

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Савин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 21 год. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 79

Восприемник
24.12.1896 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Николай Павлович Авдеев

Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.

Дочь: (Савина) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 5, Дело 958

Рождение ребёнка
26.08.1901 ст.

Сын: Савин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 6, Дело 381

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Савин Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 12 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 79

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Савин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 10 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 79

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: (Савина) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 8 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 79

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: (Савина) Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Савина (Маркина) Матрена Адриановна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
После 1917
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

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