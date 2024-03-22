Екатерина Ипатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ипатова

Место рождения

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

14.04.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.12.1844

Дочь: Варвара Николаева

Отец ребёнка: Николай Степанов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.07.1847

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Степанов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.10.1849

Сын: Пугачев Зиновий Николаев

Отец ребёнка: Николай Степанов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Степанов

Смерть
14.04.1852
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