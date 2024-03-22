Екатерина Ипатова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смерти14.04.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Рождение ребёнка
01.12.1844
Дочь: Варвара Николаева
Отец ребёнка: Николай Степанов
Рождение ребёнка
28.07.1847
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Степанов
Рождение ребёнка
23.10.1849
Отец ребёнка: Николай Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Степанов
Смерть
14.04.1852