Столбов Антон Симанов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Столбов Симеон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Анна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Столбова Анна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Столбова Анна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Столбова Анна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Столбова Анна
Место жительства
1834
Смерть
Неизвестно