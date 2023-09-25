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Столбов Антон Симанов

Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Столбов Симеон

Мать: не указана

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Анна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Столбов Павел Антонов

Мать ребёнка: Столбова Анна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Столбов Семион Антонов

Мать ребёнка: Столбова Анна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Столбов Семен Антонов

Мать ребёнка: Столбова Анна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Столбов Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Столбова Анна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1834
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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