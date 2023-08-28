Амельченко Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1938
Дата смерти01.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1938
Отец: Амельченко Пётр
Мать: Амельченко 1
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1969
Дочь: Кучма Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Амельченко Вера Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1973
Дочь: Амельченко Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Амельченко Вера Васильевна
Смерть
01.06.1989