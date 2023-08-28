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Амельченко Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1938

Дата смерти

01.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1938

Отец: Амельченко Пётр

Мать: Амельченко 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амельченко Вера Васильевна

Рождение ребёнка
20.08.1969

Дочь: Кучма Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Амельченко Вера Васильевна

Рождение ребёнка
24.08.1973

Дочь: Амельченко Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Амельченко Вера Васильевна

Смерть
01.06.1989

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