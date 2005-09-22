Филатова (Алёкина) Екатерина
Место рожденияс.Дубровка Новосибирской обл., , ,
Дата рождения28.11.1927
Дата смерти22.09.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1948
Сын: Алёкин Вячеслав
Отец ребёнка: Филатов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
17.08.1952
Рождение ребёнка
06.07.1956
Рождение ребёнка
25.06.1966
Смерть
22.09.2005
рак желудка