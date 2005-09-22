Филатова (Алёкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Алёкина) Екатерина

Место рождения

с.Дубровка Новосибирской обл., , ,

Дата рождения

28.11.1927

Дата смерти

22.09.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Михаил Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
26.11.1948

Сын: Алёкин Вячеслав

Отец ребёнка: Филатов Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
17.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Михаил Семёнович

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
06.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Михаил Семёнович

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Михаил Семёнович

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
22.09.2005
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
рак желудка

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