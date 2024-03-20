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Köwwe Johan
Köwwe Johan
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1792
Дата смерти
1839
Пол
Мужской
Отец
Köwwe Andre
1759 г.р.
Мать
Köwwe Marri
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1792
Отец:
Köwwe Andre
Мать:
Köwwe Marri
Смерть
1839
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