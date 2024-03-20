Köwwe Johan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Köwwe Johan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1792

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1792

Отец: Köwwe Andre

Мать: Köwwe Marri

Смерть
1839
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