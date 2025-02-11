Goertzen Franz Heinrich
мужской, родился 19.12.1853, Блюменорт, Бердянский уезд, Таврическая губерния
умер 25.12.1853, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
МатьGoertzen (Funk) Helena Elisabeth15.03.1816 г.р.
ОтецGoertzen Heinrich Tobias01.11.1815 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1853
Блюменорт, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Смерть
25.12.1853
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд