Goertzen Franz Heinrich 19.12.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Goertzen Franz Heinrich

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.12.1853, Блюменорт, Бердянский уезд, Таврическая губерния

умер 25.12.1853, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Мать
Goertzen (Funk) Helena Elisabeth15.03.1816 г.р.
Отец
Goertzen Heinrich Tobias01.11.1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1853

Отец: Goertzen Heinrich Tobias

Мать: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Блюменорт, Бердянский уезд, Таврическая губерния

Смерть
25.12.1853
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

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