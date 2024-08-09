Абрам Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Фрол Феофилактов
Мать: Елена Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Иван Абрамов
Мать ребёнка: Пелагея Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Тихон Абрамов
Мать ребёнка: Пелагея Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Илья Абрамов
Мать ребёнка: Пелагея Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Авдотья Абрамова
Мать ребёнка: Пелагея Игнатова
Смерть
Неизвестно