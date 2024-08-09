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Абрам Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1848 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Фрол Феофилактов

Мать: Елена Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Игнатова

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Иван Абрамов

Мать ребёнка: Пелагея Игнатова

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Тихон Абрамов

Мать ребёнка: Пелагея Игнатова

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Илья Абрамов

Мать ребёнка: Пелагея Игнатова

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Авдотья Абрамова

Мать ребёнка: Пелагея Игнатова

Смерть
Неизвестно

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