Васильев василий егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев василий егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

12.04.1984

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

иг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Васильев Егор Николаевич

Мать: Васильева Матрена А.

Рождение ребёнка
19.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Елена Анисимовна

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Сын: Васильев Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Елена Анисимовна

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Елена Анисимовна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Елена Анисимовна

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Елена Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
12.04.1984
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