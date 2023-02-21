Васильев василий егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти12.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Васильев Егор Николаевич
Мать: Васильева Матрена А.
Рождение ребёнка
19.08.1931
Рождение ребёнка
1936
Сын: Васильев Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Елена Анисимовна
Рождение ребёнка
23.07.1945
Рождение ребёнка
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1984