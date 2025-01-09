Черешнев Николай Андреевич
мужской, родился 03.05.1836 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецЧерешнев Андрей Романович19.08.1814 ст. г.р.
МатьЧерешнева (Панарьина) Ефимья АлександровнаОколо 1817 г.р.
Супруги
Черешнева (Опритова) Елена Васильевна17.07.1838 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1836 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
06.05.1836 ст.
Бракосочетание
25.01.1856 ст.
Смерть
После 1858