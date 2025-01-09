Черешнев Николай Андреевич 03.05.1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Черешнев Николай Андреевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 03.05.1836 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Черешнев Андрей Романович19.08.1814 ст. г.р.
Мать
Черешнева (Панарьина) Ефимья АлександровнаОколо 1817 г.р.
Супруги
Черешнева (Опритова) Елена Васильевна17.07.1838 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1836 ст.

Отец: Черешнев Андрей Романович

Мать: Черешнева (Панарьина) Ефимья Александровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
06.05.1836 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
25.01.1856 ст.

Жена: Черешнева (Опритова) Елена Васильевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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