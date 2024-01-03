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Волхонский Георгий Михайлов

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

29.10.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1847

Отец: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Мать: Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.01.1869

Жена: Волхонский Ефросинья Никифорова

Рождение ребёнка
15.10.1871

Сын: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров

Мать ребёнка: Волхонский Ефросинья Никифорова

Рождение ребёнка
17.08.1890

Дочь: (Волхонский) Васса Егорова

Мать ребёнка: Волхонский Ефросинья Никифорова

Смерть
Неизвестно

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