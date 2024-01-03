Волхонский Георгий Михайлов
Место рождения
Дата рождения29.10.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1847
Бракосочетание
13.01.1869
Рождение ребёнка
15.10.1871
Сын: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров
Мать ребёнка: Волхонский Ефросинья Никифорова
Рождение ребёнка
17.08.1890
Дочь: (Волхонский) Васса Егорова
Мать ребёнка: Волхонский Ефросинья Никифорова
Смерть
Неизвестно