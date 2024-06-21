Ситникова (Дудова) Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1918
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1949
Дочь: Кебкал (Ситникова) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Ситников Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.03.1952
Дочь: Соколова (Ситникова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ситников Василий Петрович
Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
2014