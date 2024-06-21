Ситникова (Дудова) Ирина Дмитриевна 22.06.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ситникова (Дудова) Ирина Дмитриевна

Место рождения

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.06.1918

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Василий Петрович

Рождение ребёнка
09.04.1949

Дочь: Кебкал (Ситникова) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Ситников Василий Петрович

Рождение ребёнка
15.03.1952

Дочь: Соколова (Ситникова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ситников Василий Петрович

Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
2014

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