Рябокобыла Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.
Сын: Рябокобыла Александр Антонович
Мать ребёнка: Рябокобыла Агафья Несторовна
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Ново-Водолажской общины и волости, Валковского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно