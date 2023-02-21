Рябокобыла Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябокобыла Антон Иванович

Рябокобыла Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.

Сын: Рябокобыла Александр Антонович

Мать ребёнка: Рябокобыла Агафья Несторовна

Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Ново-Водолажской общины и волости, Валковского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябокобыла Агафья Несторовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close