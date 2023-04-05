Лыкошин Иван Александрович
Место рожденияBely, Tver Oblast Russia
Дата рождения15.06.1830
Дата смерти26.10.1908
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1830
Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.09.1861
Сын: Лыкошин Александр Иванович
Мать ребёнка: Лыкошина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.09.1862
Дочь: Родионова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Лыкошина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Лыкошина Екатерина Дмитриевна
д. Каменка Васильского у. Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубова София Ивановна
Мать ребёнка: Лыкошина Екатерина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.10.1908