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Лыкошин Иван Александрович

Место рождения

Bely, Tver Oblast Russia

Дата рождения

15.06.1830

Дата смерти

26.10.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1830

Отец: Лыкошин Александр Иванович

Мать: Лыкошина Елизавета Александровна

Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.09.1861

Сын: Лыкошин Александр Иванович

Мать ребёнка: Лыкошина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.09.1862

Дочь: Родионова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Лыкошина Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лыкошин Павел Иванович

Мать ребёнка: Лыкошина Екатерина Дмитриевна

д. Каменка Васильского у. Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубова София Ивановна

Мать ребёнка: Лыкошина Екатерина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.10.1908
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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