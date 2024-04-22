Лишин Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1836
Дата смерти12.01.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1836
Отец: Лишин Андрей Федорович
Бракосочетание
1866
Жена: Лишина София Николаевна
Рождение ребёнка
20.12.1867
Мать ребёнка: Лишина София Николаевна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Лишина София Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.1870
Мать ребёнка: Лишина София Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1871
Дочь: Трубникова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Лишина София Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Лишина София Николаевна
Смерть
12.01.1898