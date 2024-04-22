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Лишин Андрей Андреевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.06.1836

Дата смерти

12.01.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1836

Отец: Лишин Андрей Федорович

Мать: Лишина Констанция Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1866

Жена: Лишина София Николаевна

Рождение ребёнка
20.12.1867

Сын: Лишин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Лишина София Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лишин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Лишина София Николаевна

Рождение ребёнка
17.05.1870

Сын: Лишин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Лишина София Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1871

Дочь: Трубникова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Лишина София Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Лишина София Николаевна

Смерть
12.01.1898
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