Дорофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорофеев Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1664
Сын: Дорофеев Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Дорофеев Никифор
Мать ребёнка: не указана
Емское, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно