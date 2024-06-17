Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1664

Сын: Дорофеев Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Дорофеев Никифор

Мать ребёнка: не указана

Емское, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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