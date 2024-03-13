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Полулях Федот Андреевич

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Место рождения

Украина

Дата рождения

13.11.1890

Дата смерти

11.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1890

Отец: Полулях Андрей

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1918

Сын: Полулях (дахненко) Филипп Федотович

Мать ребёнка: Полулях (дахненко) Евгения Филипповна

Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
05.03.1925

Дочь: Русанова Вера Федотовна

Мать ребёнка: Полулях (дахненко) Евгения Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найденова (популях) Анна Федотовна

Мать ребёнка: Полулях (дахненко) Евгения Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полулях Юрий Федотович

Мать ребёнка: Полулях (дахненко) Евгения Филипповна

Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полулях (дахненко) Евгения Филипповна

Смерть
11.06.1973
с.Варна
Похороны
Неизвестно
53.38916 N, 60.96800 E
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