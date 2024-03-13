Полулях Федот Андреевич
Место рожденияУкраина
Дата рождения13.11.1890
Дата смерти11.06.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1890
Отец: Полулях Андрей
Украина
Рождение ребёнка
1918
Сын: Полулях (дахненко) Филипп Федотович
Мать ребёнка: Полулях (дахненко) Евгения Филипповна
Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
05.03.1925
Дочь: Русанова Вера Федотовна
Мать ребёнка: Полулях (дахненко) Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найденова (популях) Анна Федотовна
Мать ребёнка: Полулях (дахненко) Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полулях (дахненко) Евгения Филипповна
Варна, Варненский район, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1973
с.Варна
Похороны
Неизвестно
53.38916 N, 60.96800 E