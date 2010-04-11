Дружилина Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1925
Дата смерти11.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1947
Сын: Дружилин Вячеслав Ефимович
Отец ребёнка: Дружилин Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
16.03.1952
Дочь: Дружилина Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Дружилин Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
03.12.1955
Дочь: Дружилина Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Дружилин Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
19.03.1957
Дочь: Дружилина Любовь Ефимовна
Отец ребёнка: Дружилин Ефим Сергеевич
Смерть
11.04.2010