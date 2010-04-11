Дружилина Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружилина Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1925

Дата смерти

11.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1947

Сын: Дружилин Вячеслав Ефимович

Отец ребёнка: Дружилин Ефим Сергеевич

Рождение ребёнка
16.03.1952

Дочь: Дружилина Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Дружилин Ефим Сергеевич

Рождение ребёнка
03.12.1955

Дочь: Дружилина Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Дружилин Ефим Сергеевич

Рождение ребёнка
19.03.1957

Дочь: Дружилина Любовь Ефимовна

Отец ребёнка: Дружилин Ефим Сергеевич

Смерть
11.04.2010
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