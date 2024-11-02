Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Григорий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Разумов Евстафий (Естефей) Иванович

Отец ребёнка: Разумов Иван Андреянов

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Разумов Филип Иванович

Отец ребёнка: Разумов Иван Андреянов

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Разумов Козьма Иванович

Отец ребёнка: Разумов Иван Андреянов

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Разумов Иван Иванович

Отец ребёнка: Разумов Иван Андреянов

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Разумов Гаврило Иванович

Отец ребёнка: Разумов Иван Андреянов

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

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