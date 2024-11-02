Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Григорий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Разумов Евстафий (Естефей) Иванович
Отец ребёнка: Разумов Иван Андреянов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Разумов Иван Андреянов
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Разумов Иван Андреянов
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Разумов Иван Андреянов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Разумов Иван Андреянов
Смерть
Неизвестно