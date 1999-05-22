Дуреева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуреева Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дуреев Иван

Рождение ребёнка
26.04.1918

Дочь: Кручинина Елена

Отец ребёнка: Дуреев Иван

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Дуреев Виктор

Отец ребёнка: Дуреев Иван

Ивановская обл., с. Постяков
Рождение ребёнка
15.02.1925

Сын: Дуреев Николай

Отец ребёнка: Дуреев Иван

Смерть
Неизвестно
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