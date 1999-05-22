Дуреева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дуреев Иван
Рождение ребёнка
26.04.1918
Дочь: Кручинина Елена
Отец ребёнка: Дуреев Иван
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Дуреев Виктор
Отец ребёнка: Дуреев Иван
Ивановская обл., с. Постяков
Рождение ребёнка
15.02.1925
Сын: Дуреев Николай
Отец ребёнка: Дуреев Иван
Смерть
Неизвестно