Крючина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Крючин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Крючин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Крючин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крючин Михаил
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Крючин Михаил
Новое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно