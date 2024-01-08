Крючина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Крючин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Крючин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Крючин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючин Михаил

Рождение ребёнка
1913

Сын: Крючин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Крючин Михаил

Новое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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