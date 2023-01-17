Михайлин Евдоким Матвеев
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Матвей Михайлов
Мать: Наталья Иванова
Бракосочетание
03.11.1871
Жена: Михайлина Марфа Егорова
по жених: с-ца Алексеевки Иван Флоров и Иван Лаврентьев. по невест: Петр Трифонов и Григорий Петров.
Рождение ребёнка
11.06.1873
Дочь: Акулина Евдокимова
Мать ребёнка: Михайлина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
24.12.1874
Дочь: Анастасия Евдокимова
Мать ребёнка: Михайлина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
23.01.1876
Дочь: Мария Евдокимова
Мать ребёнка: Михайлина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
16.01.1879
Дочь: Ксения Евдокимова
Мать ребёнка: Михайлина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
?.02.1881
Дочь: Анна Евдокимова
Мать ребёнка: Михайлина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Евдокимова
Мать ребёнка: Михайлина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
01.03.1885
Сын: Алексей Евдокимов
Мать ребёнка: Михайлина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
15.09.1886
Дочь: София Евдокимова
Мать ребёнка: Михайлина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
19.05.1889
Сын: Михайлин Константин Евдокимов
Мать ребёнка: Михайлина Марфа Егорова
Смерть
До 1916