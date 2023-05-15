Романов Авбакумов Прохор Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Авбакумов Прохор Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Романов Пётр Прохорович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Панфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Авбакумов Георгий Прохорович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Панфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романова Егор Прохорович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Панфиловна

Смерть
Неизвестно
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