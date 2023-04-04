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Ралченко Роман Яковлев

Место рождения

Пищана, Васильков, Киев, Россия

Дата рождения

20.08.1840

Дата смерти

21.03.1846

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1840

Отец: Ралченко Яков Афанасиев

Мать: Ралченко Варвара Герасимова

Пищана, Васильков, Киев, Россия
Крещение
21.08.1840
Пищана, Васильков, Киев, Россия
Крещение
21.08.1840
Трехсвятительская церковь, Пищики, Васильков, Киев, Украина
Смерть
21.03.1846
Преображенская церковь, Белая Церковь, Васильков, Киев, Украина
Причина смерти: Болезнь | от оспы
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