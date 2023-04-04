Ралченко Роман Яковлев
Место рожденияПищана, Васильков, Киев, Россия
Дата рождения20.08.1840
Дата смерти21.03.1846
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
20.08.1840
Пищана, Васильков, Киев, Россия
Крещение
21.08.1840
Пищана, Васильков, Киев, Россия
Крещение
21.08.1840
Трехсвятительская церковь, Пищики, Васильков, Киев, Украина
Смерть
21.03.1846
Преображенская церковь, Белая Церковь, Васильков, Киев, Украина
Причина смерти: Болезнь | от оспы