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Матрёна Исаевна

Место рождения

Макруша, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Макруша, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1882

Муж: Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
16.05.1885

Сын: Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1887

Дочь: Домника Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1888

Сын: Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1891

Сын: Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1893

Сын: Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1895

Сын: Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Хмельницкий Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1900

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Никанор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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