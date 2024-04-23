Матрёна Исаевна
Место рождения
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1882
Муж: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
16.05.1885
Сын: Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
06.01.1887
Дочь: Домника Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
21.10.1888
Сын: Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
10.01.1891
Сын: Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
19.07.1893
Сын: Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
31.07.1895
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
17.01.1898
Сын: Хмельницкий Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
18.03.1900
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
27.07.1902
Сын: Никанор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич