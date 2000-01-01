Жултаев Раскельды
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1978
Сын: Жултаев Нурлан
Мать ребёнка: Жултаев Аза Зигандаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жултаев Аза Зигандаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиев Виталина Раскельдовна
Мать ребёнка: Жултаев Аза Зигандаровна
Смерть
Неизвестно