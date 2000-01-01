Жултаев Раскельды — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жултаев Раскельды

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1978

Сын: Жултаев Нурлан

Мать ребёнка: Жултаев Аза Зигандаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жултаев Аза Зигандаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиев Виталина Раскельдовна

Мать ребёнка: Жултаев Аза Зигандаровна

Смерть
Неизвестно
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