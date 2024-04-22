Сачковский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачковская (Искрицкая) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачковская (Искрицкая) Александра Игнатьевна
Смерть
2000