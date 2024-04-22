Сачковский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачковский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Между 1888 и 1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Сачковский Иван Степанович

Мать: Сачковская (Диковицкая) Ефимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачковская (Искрицкая) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачковская (Искрицкая) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачковская (Искрицкая) Александра Игнатьевна

Смерть
2000

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