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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.2011
Пол
Женский
Отец
Shpichuk (Шпичук) Sergey (Сергей) Григорьевич
1980 г.р.
Мать
Shpichuk Ifat
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2011
Отец:
Shpichuk Sergey Григорьевич
Мать:
Shpichuk Ifat
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