Поединков Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1945
Дата смерти30.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1945
Рождение ребёнка
Около 1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.09.1995
Причина смерти: Убийство