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Поединков Николай Георгиевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.12.1945

Дата смерти

30.09.1995

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1945

Отец: Поединков Георгий Гаврилович

Мать: Поединкова Анна Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.09.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Убийство
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