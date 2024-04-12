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Новоселов Сергей Викторович

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

12.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1962

Отец: Новосёлов Виктор Владимирович

Мать: Рыжова Лидия Иринарховна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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