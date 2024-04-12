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Новоселов Сергей Викторович
Новоселов Сергей Викторович
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Древо
Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
12.03.1962
Пол
Мужской
Отец
Новосёлов Виктор Владимирович
1924 г.р.
Мать
Рыжова Лидия Иринарховна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1962
Отец:
Новосёлов Виктор Владимирович
Мать:
Рыжова Лидия Иринарховна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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