Соковнина Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковнина Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1926

Дата смерти

06.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1951

Сын: Соковнин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Соковнин Николай Николаевич

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайсина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Соковнин Николай Николаевич

Смерть
06.08.2009
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