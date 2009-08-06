Соковнина Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1926
Дата смерти06.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1951
Сын: Соковнин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Соковнин Николай Николаевич
Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайсина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Соковнин Николай Николаевич
Смерть
06.08.2009