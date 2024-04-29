Серяков Кирилл Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Серяков Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 1854 по 1872
В рекрутах с 1854
Рождение ребёнка
04.05.1875
Сын: Серяков Георгий Кириллович
Мать ребёнка: Серякова Параскева Никандровна
Рождение ребёнка
28.10.1973
Сын: Серяков Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Серякова Параскева Никандровна
Смерть
Неизвестно