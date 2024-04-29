Серяков Кирилл Яковлевич 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серяков Кирилл Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Серяков Яков Петрович

Мать: Серякова Марина Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серякова Параскева Никандровна

Военная служба
С 1854 по 1872
В рекрутах с 1854
Рождение ребёнка
04.05.1875

Сын: Серяков Георгий Кириллович

Мать ребёнка: Серякова Параскева Никандровна

Рождение ребёнка
28.10.1973

Сын: Серяков Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Серякова Параскева Никандровна

Смерть
Неизвестно

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