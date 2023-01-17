Бельшова Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бельшова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Бельшов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Бельшов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Бельшов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Бельшова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Бельшов Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бельшова Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Бельшов Яков Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно