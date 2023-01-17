Бельшова Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельшова Анна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бельшова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Бельшов Яков Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бельшов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Бельшов Яков Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Бельшов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Бельшов Яков Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Бельшова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Бельшов Яков Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бельшова Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Бельшов Яков Филиппович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельшов Яков Филиппович

Смерть
Неизвестно
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