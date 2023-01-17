Карташов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Меланья Алексеевна
Мать ребёнка: Карташова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Карташов Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Карташова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Карташова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Карташова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Карташов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Карташова Федосья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно