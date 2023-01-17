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Карташов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Карташов Алексей Никитич

Мать: Карташова Мария Михайловна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Меланья Алексеевна

Мать ребёнка: Карташова Федосья Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1766

Сын: Карташов Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Карташова Федосья Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Карташова Федосья Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Карташова Федосья Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1772

Сын: Карташов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Карташова Федосья Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Федосья Петровна

Смерть
Неизвестно
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